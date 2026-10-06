حكام مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أطقم حكام مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر



ويدير مباراة الأهلي وبترول اسيوط الحكم محمد العتباني، ويعاونه علي عيد حكمًا مساعدًا أول، وحامد الشحات حكمًا مساعدًا ثانيًا، بينما يتواجد مصطفى الشهدي في غرفة تقنية الفيديو.

حكام مباراة الأهلي وبترول أسيوط

حكم ساحة: محمد العتباني.

حكم مساعد أول: علي عيد.

حكم مساعد ثان: حامد الشحات.

حكم رابع: أحمد ماجد.

حكم تقنية الفيديو: مصطفى الشهدي.

حكم تقنية فيديو مساعد: عمرو السيد.

كما يدير مباراة الزمالك وزد الحكم محمود ناصف، ويعاونه محمد فاروق حكمًا مساعدًا أول، وكيرلس نزيه حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومحمد ممدوح حكمًا رابعًا، ويتولى وائل فرحان مهمة حكم تقنية الفيديو VAR ويعاونه محمد القاضي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد المقاولون العرب.



ويدير مباراة بيراميدز والقناة الحكم هشام القاضي، ويعاونه كل من شهاب راشد حكمًا مساعدًا أول، ومحمود دين حكمًا مساعدًا ثانيًا، ومحمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، ويتولى أحمد جابر مهمة حكم تقنية الفيديو VAR ويعاونه شاهندا المغربي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا غدٍ الأربعاء، على استاد 30 يونيو.

بينما يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري الحكم محمد معروف

وجاء طاقم تشكيل الحكام كالتالي :

مساعد أول: أحمد عبد الغني

• مساعد ثان: أحمد زيدان

• حكم رابع: محمد أيمن

• حكم تقنية الفيديو (VAR): مصطفى مدحت

• مساعد تقنية الفيديو: أسامة عبد اللطيف

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد