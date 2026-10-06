إعلامي: رؤية الأهلي في ضم محمود صلاح تؤكد العمل بشكل صحيح

أكد محمد فارس، الإعلامي بالأهلي، أن تحرك النادي مبكرًا لضم محمود صلاح يعكس وجود رؤية واضحة في قطاع الكرة، مشيرًا إلى أن إتمام الصفقة في وقت مبكر ساهم في الحصول على اللاعب مقابل مقابل مالي أقل من المتوقع حاليًا.

محمود صلاح

وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تتويج محمود صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا، رغم وجود لاعبين من منتخبات منافسة ينشطون في أوروبا، يمثل أمرًا يدعو للفخر، لكنه شدد على أهمية أن يستمر اللاعب في التطور حتى يصبح خلال السنوات المقبلة أحد الأسماء البارزة في الكرة المصرية والمنتخب الأول.

وأشار إلى أن الأهلي سبق ونجح في منح فرص مبكرة لعدد من اللاعبين، مثل حسام عاشور وعماد متعب وتريزيجيه ورمضان صبحي، مؤكدًا أن المطلوب حاليًا تكرار التجربة مع محمود صلاح، حتى لا تتوقف قصة اللاعب عند التألق في قطاع الناشئين، بل ينتقل للحصول على فرصة حقيقية مع الفريق الأول ويصبح اسمًا مهمًا في الكرة المصرية.