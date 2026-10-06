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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رساله مؤثره من نيمار لـ ميسي قبل مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

نيمار
نيمار
ياسمين تيسير

وجّه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رسالة مؤثرة إلى ليونيل ميسي قبل مباراته الاخيره بقميص الأرجنتين. 

وكتب نيمار في رساله عبر حسابه بموقع إنستجرام: «كل من يحب كرة القدم استمتع بها على مدار السنوات الماضية، واليوم هي مباراتك الأخيرة بقميص فريقك وبلدك».

وأضاف: «أتمنى أن تستمتع بكل ثانية، وأن تجعلك كل التكريمات التي ستتلقاها اليوم سعيدًا»

وتابع : «الأرجنتين وحدها ليست من تشكرك، بل العالم كله يشكرك على كل ما قدمته لكرة القدم».

وتابع: «شكرًا لك لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر، كان شرفًا لي أن ألعب ضدك، وكان شرفًا أكبر أن نصنع التاريخ معًا»

نيمار الارجنتين ميسي

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