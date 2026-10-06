التشكيل الرسمي لنهائي خليجي 27 بين السعودية والإمارات

أعلن المنتخبان السعودي والإماراتي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما في نهائي النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج، والمقرر إقامتها على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.



تشكيل السعودية



وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

محمد العويس، محمد أبو الشامات، حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، متعب الحربي، عبد الله الخبيري، ناصر الدوسري، محمد كنو، صالح أبو الشامات، همام الهمامي، فراس البركاني.



تشكيل الإمارات



وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل منتخب الإمارات كالتالي:

خالد عيسى، روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، ماركوس ميلوني، علاء الدين الزهير، مامادو كوليبالي، عصام فايز، عثمان كامارا، دا سيلفا، خيمينيز، أوليفيرا.



السعودية تبحث عن اللقب على أرضها

وتعد مواجهة السعودية والإمارات أول نهائي لكأس الخليج تستضيفه مدينة جدة، بعدما انطلقت منافسات البطولة يوم 23 سبتمبر بمشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين.



وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما تغلب على الكويت بهدف دون رد، ثم عمان بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على العراق بهدفين دون مقابل.



وسجل المنتخب السعودي 6 أهداف خلال دور المجموعات، بينما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث.



وفي نصف النهائي، تعادل المنتخب السعودي مع قطر سلبيًا خلال الوقت الأصلي، قبل أن يحسم التأهل إلى النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بفضل تألق حارسه محمد العويس.



الإمارات تستهدف اللقب الثالث

في المقابل، يسعى المنتخب الإماراتي للتتويج بلقبه الثالث في تاريخ كأس الخليج، والأول منذ عام 2013.



واستهل منتخب الإمارات مشواره بالفوز على اليمن 4-0، ثم تغلب على البحرين بثلاثية نظيفة، قبل التعادل مع قطر بهدف لكل منهما، لينهي دور المجموعات في الصدارة برصيد 7 نقاط.



وفي نصف النهائي، حجز المنتخب الإماراتي مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على عمان بهدف دون رد، سجله عثمان كامارا في الدقيقة 22.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للتتويج باللقب، بينما يأمل منتخب الإمارات في العودة إلى منصة التتويج وحصد اللقب الثالث في تاريخه.