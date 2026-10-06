محافظ الإسماعيلية يجتمع برجال الأعمال لإنقاذ الإسماعيلي من أزمة القيد

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، عقد اجتماع ومؤتمر خاص بحضور محافظ الإسماعيلية وعدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة والداعمة للنادي الإسماعيلي، لبحث سبل دعم النادي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

ويهدف الاجتماع إلى جمع مبالغ مالية تساهم في سداد جزء من مستحقات وديون النادي، والعمل على إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل شهر يناير، بما يساعد على توفير الاستقرار للفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل مساعي الإسماعيلي للعودة إلى منافسات الدوري الممتاز من جديد.

وخصصت المحافظة مكانًا داخل مبنى ديوان عام المحافظة لاستقبال رجال الأعمال والداعمين وكل من يرغب في المساهمة في دعم النادي الإسماعيلي، من خلال تقديم أي مبالغ مالية وفقًا لإمكانياته.

ومن المقرر أن يتم عقب انتهاء الاجتماع والمؤتمر الصحفي، الذي يشهد حضور المحافظ ورجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع، الإعلان عن نتائج الاجتماع والكشف عن إجمالي المبالغ التي تم جمعها، إلى جانب الخطوات المقبلة للمساهمة في حل أزمة القيد ودعم النادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة