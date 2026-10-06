مسعد عوض: شاركت مع الإسماعيلي بالصدفة.. والمنافسة كانت شرسة مع عواد

كشف مسعد عوض، حارس مرمى الأهلي السابق، كواليس بدايته في كرة القدم، مؤكدًا أنه بدأ مشواره داخل قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بشكل مفاجئ.

وقال مسعد عوض، خلال حواره مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه صعد إلى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي وشارك معه بالصدفة، في ظل وجود منافسة قوية على حراسة المرمى داخل الفريق.

وأوضح حارس الأهلي السابق أن المنافسة في الإسماعيلي كانت صعبة للغاية، خاصة مع وجود الثنائي محمد عواد وعامر شفيع، مشيرًا إلى أن المنافسة بين حراس المرمى كانت قوية، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا له في بداية مشواره مع الفريق الأول.