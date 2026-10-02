قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة حادة من الاكتئاب.. شاب ينهي حياته في بولاق الدكرور
تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال
نواف سلام: الحرب فُرضت علينا وأعادت لبنان إلى الوراء
بسبب «فيديو الاستغاثة».. وزيرة التضامن تحيل العاملين بوحدة زاوية عبد القادر بالإسكندرية للتحقيق
4 لاعبين في الأهلي استفادوا من توقف الدوري.. فرص جديدة أمام هؤلاء
«الري» تُقيّم 5 مواقع بـ «دلتا النيل» لتطبيق حلول الحماية المستدامة للشواطئ
من سيناء إلى باب المندب.. كيف حاصرت البحرية المصرية العدو في حرب أكتوبر؟
بعد إلغاء دبي لتصاريح الهبوط.. شركة إسرائيلية تلغي رحلات الإنقاذ لمواطنيها العالقين
سوريا.. سماع دوي انفجار في مطار تفتناز العسكري
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر
15 يومًا للتظلم.. قانون الاستثمار يحدد آليات حل نزاعات المستثمرين
"ولقد كرمنا بني آدم " .. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماخدش لاعب غصب عنه.. حسني عبد ربه: الأهلي لم يخطف لاعبي الإسماعيلي

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي لم يحقق البطولات التي حصدها بسبب لاعبي الإسماعيلي الذين انتقلوا إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت قائمة على الاحتراف، واللاعب هو صاحب القرار في تحديد مستقبله.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»: «الأهلي لم يحقق بطولاته بسبب لاعبي الإسماعيلي، كما أن الأهلي لم يذهب إلى منازل اللاعبين لضمهم رغمًا عنهم».

وأضاف: «نحن في زمن الاحتراف، واللاعب الذي يقرر الرحيل هو صاحب القرار».

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في صراع المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.

حسني عبد ربه الأهلي الاسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

محمد صلاح

تطورات جديدة بشأن محمد صلاح بعد غيابه عن معسكر منتخب مصر

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

ارشيفية

أنجبته من علاقة محرمة ووالده محبوس.. سقوط سيدة ألقت رضيعها أمام دار أيتام بالشيخ زايد

مصر

مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

بالصور

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد