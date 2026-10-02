ماخدش لاعب غصب عنه.. حسني عبد ربه: الأهلي لم يخطف لاعبي الإسماعيلي

أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن الأهلي لم يحقق البطولات التي حصدها بسبب لاعبي الإسماعيلي الذين انتقلوا إلى صفوفه، مشيرًا إلى أن كرة القدم أصبحت قائمة على الاحتراف، واللاعب هو صاحب القرار في تحديد مستقبله.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون»: «الأهلي لم يحقق بطولاته بسبب لاعبي الإسماعيلي، كما أن الأهلي لم يذهب إلى منازل اللاعبين لضمهم رغمًا عنهم».

وأضاف: «نحن في زمن الاحتراف، واللاعب الذي يقرر الرحيل هو صاحب القرار».

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض قمة جديدة في بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي تمتد لمدة 24 يومًا، بداية من 17 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتحمل المواجهة المرتقبة رقم 133 في تاريخ لقاءات الفريقين.

ويسعى الأهلي والزمالك إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة في صراع المنافسة على جدول ترتيب الدوري، خاصة مع بداية الموسم الجديد.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري المصري يوم 1 مايو الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» مباراة الأهلي والزمالك، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم وخبراء الكرة المصرية.