انطلاق عرض فيلم صقر وكناريا على إحدى المنصات

ينضم فيلم "صقر وكناريا" قريبًا إلى منصة يانجو بلاي، حيث يُعرض حصريًا على التطبيق في منطقة الشرق الأوسط قريبا في شهر أكتوبر، بعد طرحه في دور العرض في يونيو.



الفيلم من نوع الأكشن والكوميديا، وبدأ عرضه في دور السينما المصرية في يونيو، ويشارك في بطولته محمد إمام، شيكو، خالد الصاوي.



كما يشارك به إلى جانب يارا السكري، يسرا اللوزي، انتصار، نسرين أمين، دياب، محمود عبد المغني وآخرين. الفيلم من إخراج حسين المنباوي، وتأليف أيمن وتار.



تدور أحداث الفيلم حول صقر، أحد أشهر المرتزقة، الذي يقرر ترك حياته المليئة بالمخاطر والبدء من جديد، لكن لقاءه ببلال، الكاتب الفاشل المهووس بعالم التجسس، يغير خططه. يجد الثنائي نفسيهما في سلسلة من المغامرات التي تجمع بين الأكشن والكوميديا، وتغير مسار حياتهما بشكل لم يتوقعاه.