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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: زيادة الميزانية أصبحت ضرورة للاستمرار| خاص

المخرج محمد محمود
المخرج محمد محمود
محمد نبيل

أكد المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أن ميزانية المهرجان محدودة للغاية، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من وزارة الثقافة لم يتغير منذ ثماني سنوات، وهو ما لم يعد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي.
 

أوضح المخرج محمد محمود أن دعم وزارة الثقافة كان مناسبًا قبل سبع سنوات بما يتلاءم مع طبيعة المهرجان في تلك المرحلة، إلا أنه لم يعد كافيًا اليوم في ظل التطور الفني والإداري الذي شهده المهرجان، واتساع حضوره وتمثيله على المستوى الدولي، معربا عن أمله في أن تطلع اللجنة العليا للمهرجانات على التقارير السابقة للمهرجان.

أعلن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فتح باب التقديم للمشاركة في دورته الثالثة عشرة، أمام صناع الأفلام والمواهب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، وذلك اعتبارًا من يوم 6 سبتمبر 2026، ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 1 يناير 2027.
 

وتضم الدورة المقبلة أربع مسابقات رئيسية، وهي المسابقة الدولية، والمسابقة العربية، ومسابقة الطلاب المصريين، إلى جانب مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي الدولية، في إطار اهتمام المهرجان بدعم المواهب الجديدة ومواكبة التطورات الحديثة في صناعة السينما.

المخرج محمد محمود مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الإسكندرية للفيلم القصير

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