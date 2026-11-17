حرص الفنان محمد ثروت على تهنئة جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن اعتزازه بمسيرته الطبية والإنسانية التي جعلته مصدر فخر للمصريين والعرب.

ونشر محمد ثروت صورة تجمعه بالدكتور مجدي يعقوب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ووجه له رسالة تهنئة مؤثرة، تمنى خلالها له دوام الصحة وطول العمر.

وكتب محمد ثروت في منشوره: «كل سنة وأنت فخر لينا ولكل مصري وعربي.. دكتور مجدي يعقوب.. ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا صاحب أجمل قلب».

عيد ميلاد مجدي يعقوب الـ91

وتزامنت تهنئة الفنان محمد ثروت مع احتفال الدكتور مجدي يعقوب بعيد ميلاده الـ91، إذ وُلد في 16 نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وكرّس مسيرته العلمية والمهنية لجراحات القلب وتطوير أساليب العلاج، إلى جانب جهوده الإنسانية في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، خاصة الأطفال.

ويُعد مجدي يعقوب من أبرز جراحي القلب على مستوى العالم، كما ارتبط اسمه بمؤسسة مجدي يعقوب للقلب ومركز أسوان للقلب، اللذين يقدمان خدمات علاجية ويسهمان في دعم البحث العلمي وتدريب الكوادر الطبية.