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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يعالج الانتفاخ ويزيد الكولاجين.. معلومات أول مرة تعرفها عن البقدونس

بقدونس
بقدونس
اسماء محمد

يساعد وضع البقدونس الطازج في النظام الغذائي اليومي إلى مد الجسم بعدد كبير من الفوائد الصحية بفضل احتواءه على عدد من العناصر والمركبات النباتية النشطة. 

 ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أبرز فوائد البقدونس المثبتة علميا:

​ضبط مستوى السكر

​يحتوي البقدونس على مركب الفلافونويد الطبيعي المعروف باسم الميريستين وتشير الأبحاث المخبرية والحيوانية إلى أن هذا المركب قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، كما يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تقي من مضاعفات ارتفاع السكر.

تعزيز الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ

​يستخدم البقدونس منذ القدم لتهدئة اضطرابات المعدة؛ إذ تساعد الزيوت الطيارة الموجودة فيه مثل الأوجينول والليمونين على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، وتقليل الغازات، وتخفيف عسر الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى كونه مصدراً جيداً للألياف الغذائية التي تدعم حركة الأمعاء المنتظمة.

محاربة البكتيريا وتحسين رائحة الفم

​يمتلك البقدونس خصائص طبيعية مضادة للميكروبات والبكتيريا بفضل زيوته العطرية لذا فإن مضغ أوراق البقدونس الطازجة بعد الوجبات لا يساعد فقط في التغلب على رائحة الفم الكريهة خاصة بعد تناول الثوم أو البصل، بل يساهم أيضاً في تقليل نمو البكتيريا الضارة في الفم واللثة.

دعم وظائف الكبد وتنقية الجسم

​تُظهر الدراسات الأولية أن مضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس وعلى رأسها مركب الأبيجينين و قد تساعد في حماية خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي، وتحفيز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن التخلص من السموم في الجسم.

تقليل احتباس السوائل في الجسم

​يعمل البقدونس كمدر طبيعي لطيف للبول دون أن يتسبب في استنزاف البوتاسيوم من الجسم على عكس بعض مدرات البول الدوائية مما يجعله مفيداً في تخفيف التورم البسيط واحتباس السوائل الناتج عن تناول الأطعمة المالحة.

نضارة البشرة وإنتاج الكولاجين

​بفضل محتواه العالي من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساهم البقدونس في تحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد، وتقليل الالتهابات الجلدية، وحماية البشرة من علامات التقدم في السن الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

تحذيرات واحتياطات 

يُنصح بتناول البقدونس طازجاً ومضافاً في نهاية الطهي أو في السلطات، لأن الحرارة العالية تقلل من محتواه من فيتامين C وبعض الزيوت الطيارة المفيدة.

​الحمل وأمراض الكلى

يُعد تناول البقدونس بالكميات الغذائية المعتادة آمناً تماماً، ولكن يُحذر من تناول مكملاته المركزة أو شرب كميات مفرطة من مغلي البقدونس أثناء الحمل لأنه يحفز انقباضات الرحم أو لمرضى الفشل الكلوي المتقدم بسبب محتواه من الأوكسالات والبوتاسيوم.

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