علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين: 1100 مشارك من 32 دولة في ملتقى شرم الشيخ

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن النسخة الثامنة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين تشهد مشاركة أكثر من 1100 مشارك يمثلون 415 شركة تأمين وإعادة تأمين من 32 دولة، معرباً عن سعادته باستمرار انعقاد الملتقى وارتباطه باسم مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن أعداد الدول والمشاركين تتزايد عاماً بعد آخر.

وأضاف، في لقاء مع علاء محمد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم من برنامج "مال وأعمال"، تقديم الإعلامي محمد المهدي، أنّ الملتقى يستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما أن يكون منصة لتبادل الخبرات والأعمال بين شركات التأمين المصرية وشركات إعادة التأمين العالمية، وكذلك بين شركات وساطة التأمين المصرية وشركات وساطة إعادة التأمين الدولية، بما يتيح فرصاً أكبر للاستفادة المتبادلة والتعاون بين هذه الأطراف.

وأوضح أن توقيت انعقاد الملتقى يمثل أهمية خاصة، إذ تجري شركات التأمين المصرية معظم عمليات تجديد اتفاقات إعادة التأمين في نهاية شهري نوفمبر وديسمبر، ومن ثم يوفر المؤتمر فرصة لتسهيل لقاء هذه الشركات مع شركات إعادة التأمين العالمية، بما يدعم أعمالها واتفاقاتها.

وأشار إلى أن المحور الثاني الذي يناقشه الملتقى هذا العام يتعلق بسلاسل الإمداد وأهميتها، وسبل توفير التغطية التأمينية للمخاطر المحيطة بها، لا سيما ما يرتبط بالنقل البحري والجوي، موضحاً أن توقف الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 ساعات خلال الفترة الماضية أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأضاف أن الملتقى يستضيف متحدثين من مصر ودول العالم لمناقشة الحلول التي يمكن أن تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين لمواجهة مخاطر توقف سلاسل الإمداد، من خلال حلول عملية ووثائق تأمينية توفر التغطية اللازمة لهذه المخاطر.

وأوضح أن أجندة الملتقى تتضمن جلستين مهمتين؛ الأولى تناقش منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، التي انطلقت عام 2018، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن اكتمال تطبيقها وامتدادها لتشمل جميع المواطنين المصريين سيجعلها تغطي المجتمع بأكمله.

وأشار إلى أن الجلسة الثانية تتناول الاستثمار والفرص الاستثمارية في مصر، إذ تقدم بنوك الاستثمار رؤيتها بشأن الأوعية الاستثمارية المتاحة، لافتاً إلى حرص المنظمين على تنويع موضوعات الجلسات لتحقيق الاستفادة لجميع المشاركين، وكذلك المتابعين لفعاليات الملتقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الزهيري أنه لا توجد مخاطر أو تحديات تخلو من الفرص، موضحاً أن فرص قطاع التأمين تتمثل في تطوير منتجات تأمينية لمواجهة المخاطر المختلفة، والعمل على تحسين المنتجات القائمة إذا لم تكن كافية أو كانت تتضمن أوجه قصور، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن اتحاد شركات التأمين وشركات التأمين المصرية يعملان على إيجاد منتجات جديدة، تتولى الهيئة اعتمادها حتى تصبح متاحة للقطاع الاقتصادي في مصر وللأفراد، مشيراً إلى وجود فرص أخرى للتعاون مع معيدي التأمين، الذين يمتلكون أفكاراً جديدة للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد.

وأوضح أن هذا التعاون يتيح لشركات التأمين المصرية التعرف على رؤية معيدي التأمين بشأن طبيعة هذه المشكلات والحلول المقترحة لها، ثم دراسة ما يتناسب منها مع احتياجات سوق التأمين المصري.