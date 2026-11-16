بعد مايكروسوفت وشلل الطيران.. أعطال جديدة تضرب كبرى بنوك أمريكا

أوردت شبكة فوكس نيوز، اليوم الإثنين، تقارير عن أعطال في أنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لمؤسسات مالية أمريكية كبرى، مما قد يؤثر على ملايين الأشخاص.

وتشمل البنوك المتضررة تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وبنك يو إس.

انقطاع الخدمات المصرفية في بنوك أمريكية كبرى

وأبلغ المستخدمون عن مشاكل في الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لبنوك تشيس، وبنك أوف أمريكا، وويلز فارجو، وغيرها من البنوك الكبرى بالولايات المتحدة.

كما تم الإبلاغ عن مشاكل في نظام الدفع الإلكتروني Zelle، الذي تستخدمه هذه البنوك.

وأبلغ مستخدمو Chase عن حالات فشل تسجيل الدخول، وفقدان الأرصدة، ومشاكل التحويل إلى خدمة مراقبة Downdetector.

كما أفاد عملاء بنك أوف أمريكا بصعوبات في الوصول إلى الخدمات عبر أجهزة الصراف الآلي.

خدمات تؤثر على ملايين الأمريكيين



وردت شركة تشيس على إحدى الشكاوى المتعلقة بالخدمة عبر منصة إكس، قائلة لأحد العملاء: "أعتذر، يبدو أننا نعمل حاليًا على حل مشكلة تتعلق بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق. نأسف لأي إزعاج، ونقدر صبركم.

ويُعد بنك تشيس أكبر بنك في الولايات المتحدة، حيث يخدم 86.6 مليون مستهلك و7.4 مليون شركة صغيرة، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

كما يقدم كل من بنك أوف أمريكا وويلز فارجو خدماتهما لحوالي 70 مليون عميل على مستوى العالم، معظمهم في الولايات المتحدة.

أعطال تضرب مختلف القطاعات في أمريكا

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مايكروسوفت لمشاكل واسعة النطاق يوم الجمعة، حيث لم يتمكن ملايين الأشخاص من الوصول إلى تطبيقات Outlook وTeams وCopilot.

كما أعقبه بيوم واحد، إصدار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) قراراً نادراً بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد في جميع المطارات الأمريكية عقب عطل كبير في الاتصالات في نفس اليوم.

وقال مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية (ATCSCC) يوم الجمعة إن توقف 3500 رحلة جوية أمريكية لمدة خمس ساعات كان "بسبب ظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالسلامة".

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية: "حدث انقطاع مؤقت في الاتصالات - ومن باب الحيطة والحذر، تم إيقاف جميع الرحلات الجوية".