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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون: بذلت قصارى جهدي خلال السنوات العشر الماضية من أجل فرنسا وتجاوز الأزمات والاستعداد لتحديات المستقبل

ماكرون
ماكرون
أ ش أ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه بذل قصارى جهده، على مدار السنوات العشر الماضية، من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه بلاده، والعمل على تجاوز الأزمات التي واجهتها، وتعزيز قوة فرنسا من خلال إعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، فضلاً عن الكفاح من أجل بناء أوروبا أكثر استقلالية.

جاء ذلك في منشور للرئيس ماكرون عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عشر سنوات على إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مذكراً بأنه أعلن ترشحه في 16 نوفمبر 2016، من مدينة بوبينيي بإقليم سين سان دوني، شمال باريس.

وأعرب ماكرون عن شكره لجميع من وقفوا إلى جانبه في ذلك اليوم، وكذلك كل من انضم إليهم لاحقاً، وسانده وشارك في مسيرته السياسية ووضع ثقته فيه، بما أتاح له تولي هذه المهمة.

كما وجه رسالة إلى المواطنين الذين لم يمنحوه أصواتهم، مؤكداً أنه عمل في كل لحظة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، ومقراً بوقوع بعض الأخطاء، لكنه شدد على أن العمل استمر يومياً وبجهد كبير، بالتعاون مع عدد من الرجال والنساء المتميزين، في خدمة فرنسا والفرنسيين.

واختتم ماكرون منشوره بالتأكيد على مواصلة التزامه تجاه بلاده حتى نهاية مهمته.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس إيمانويل ماكرون قصر الإليزيه في مايو 2027، مع انتهاء ولايته الرئاسية الثانية، إذ لا يتيح له الدستور الفرنسي الترشح لولاية ثالثة متتالية بعدها.

ماكرون صارى جهده الوفاء بالتزاماته

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