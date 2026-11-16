«كبرت وخبت».. أولى أغنيات ألبوم سميرة سعيد تتصدر الترند المصري وتقتحم القوائم العربية والعالمية

حققت الديفا سميرة سعيد انطلاقة قوية لألبومها الجديد «وماذا لو»، بعدما نجحت أولى أغنياته «كبرت وخبت»، من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع هاني يعقوب، في تصدر قوائم الترند على موقع يوتيوب في مصر، ودخول قوائم الأغنيات الرائجة في عدد من الدول العربية، إلى جانب دخول القائمة العالمية للفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا، وذلك خلال الساعات الأولى من طرحها.



وسجلت الأغنية حضورًا لافتًا على قوائم الترند، بعدما احتلت المركز الأول في مصر، والسابع في كل من السعودية وليبيا، والمركز 34 عالميًا، وفقًا لإحصاءات موقع Kworb المتخصص في رصد أداء الأعمال الموسيقية على المنصات الرقمية، لتمنح الألبوم انطلاقة جماهيرية قوية على المستويين العربي والعالمي.

ويكتسب هذا النجاح أهمية خاصة باعتبار «كبرت وخبت» الأغنية الافتتاحية لألبوم «وماذا لو»، حيث نجحت منذ طرحها في وضع الألبوم على خريطة الترندات العربية والعالمية، في بداية تبشر بمزيد من الاهتمام الجماهيري بالأعمال المنتظرة.

ويؤكد النجاح المبكر للأغنية استمرار الحضور الجماهيري لسميرة سعيد وقدرتها على المنافسة في عصر المنصات الرقمية، بعدما استطاعت بأول إصدارات ألبومها الجديد أن تجمع بين صدارة الترند المصري، والحضور العربي، والدخول إلى التصنيف العالمي، لتضع «وماذا لو» أمام بداية واعدة قبل الكشف عن بقية أغنياته.