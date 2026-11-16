قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لكزس TZ موديل 2027 الجديدة.. بقوة تتجاوز 300 حصان
ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف
الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية
سيدات طائرة الزمالك يهزمن الصيد بثلاثية في الدوري الممتاز
أمين عام الناتو يؤكد لوفد أوكراني رفيع المستوى استمرار دعم الحلف لـ«كييف»
أزمة مالية تهدد إسرائيل | التزامات عسكرية بـ 31 مليار دولار.. وتحذيرات من وقف المساعدات الأمريكية
منتخب مصر يسعى لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2027 أمام مالاوي
رئيس الوزراء: مصر تولي أهمية لتعزيز دور الملكية الفكرية كمحفز للتنمية وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل
بعد مايكروسوفت وشلل الطيران.. أعطال جديدة تضرب كبرى بنوك أمريكا
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
أحمد موسى: طيور الظلام بتطلع مع كل استثمار جديد.. ومصر مستمرة في البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«كبرت وخبت».. أولى أغنيات ألبوم سميرة سعيد تتصدر الترند المصري وتقتحم القوائم العربية والعالمية

سميرة سعيد
سميرة سعيد
تقى الجيزاوي

حققت الديفا سميرة سعيد انطلاقة قوية لألبومها الجديد «وماذا لو»، بعدما نجحت أولى أغنياته «كبرت وخبت»، من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع هاني يعقوب، في تصدر قوائم الترند على موقع يوتيوب في مصر، ودخول قوائم الأغنيات الرائجة في عدد من الدول العربية، إلى جانب دخول القائمة العالمية للفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا، وذلك خلال الساعات الأولى من طرحها.


وسجلت الأغنية حضورًا لافتًا على قوائم الترند، بعدما احتلت المركز الأول في مصر، والسابع في كل من السعودية وليبيا، والمركز 34 عالميًا، وفقًا لإحصاءات موقع Kworb المتخصص في رصد أداء الأعمال الموسيقية على المنصات الرقمية، لتمنح الألبوم انطلاقة جماهيرية قوية على المستويين العربي والعالمي.
ويكتسب هذا النجاح أهمية خاصة باعتبار «كبرت وخبت» الأغنية الافتتاحية لألبوم «وماذا لو»، حيث نجحت منذ طرحها في وضع الألبوم على خريطة الترندات العربية والعالمية، في بداية تبشر بمزيد من الاهتمام الجماهيري بالأعمال المنتظرة.

ويؤكد النجاح المبكر للأغنية استمرار الحضور الجماهيري لسميرة سعيد وقدرتها على المنافسة في عصر المنصات الرقمية، بعدما استطاعت بأول إصدارات ألبومها الجديد أن تجمع بين صدارة الترند المصري، والحضور العربي، والدخول إلى التصنيف العالمي، لتضع «وماذا لو» أمام بداية واعدة قبل الكشف عن بقية أغنياته.

سميرة سعيد وماذا لو» نادر عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

حسام حسن

حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص

طقس الثلاثاء

أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

شعبة المصدرين: التنسيق بين الاستثمار والخارجية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية في أفريقيا

وزارة المالية

13.5 ألف جنيه زيادة للأستاذ.. 2250 جنيهًا في نوفمبر.. و5250 جنيهًا يوليو المقبل.. و6 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029

مرتبات

9750 جنيه زيادة للمدرس المساعد.. 1500 جنيه في نوفمبر و3750 جنيهًا يوليو المقبل و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد