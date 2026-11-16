محافظ أسوان يلتقى وفد شركتى " إستادات " و " سيتى كلوب " لبحث آفاق التعاون والإستثمار فى المجال الرياضى

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، بوفد من شركتى إستادات للإستثمار الرياضى ومجموعة أندية سيتى كلوب ، وذلك فى إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للإستثمار الرياضى ، فضلاً عن إستعراض حزمة من الأفكار والمقترحات بما يسهم فى تطوير المنظومة الرياضية بالمحافظة ، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة .

وفد رفيع المستوى من الكيانات الرياضية

وضم الوفد الكابتن ياسر الرملى رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب ، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة ، وحسنى التميمى رئيس قطاع الإتصال السياسى والحكومى بشركة إستادات للإستثمار الرياضى ، والكابتن محمد وهبة رئيس قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتى كلوب ، والكابتن أسامة عرابى رئيس قطاع الناشئين ، وأحمد طارق مدير إستادات وفرع بأسوان.

دعم الإستثمار الرياضى وإكتشاف المواهب



وأكد محافظ أسوان على أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التوجه فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الإستفادة من خبرات الشركات والكيانات المتخصصة فى إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات والأنشطة الرياضية ، والإرتقاء بمستوى الممارسة الرياضية ، فضلاً عن الإهتمام بالنشء والشباب وإكتشاف المواهب الواعدة وصقل قدراتهم فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية ، وهو الذى يأتى متواكباً مع رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

دعم الأنشطة والألعاب الشبابية والرياضية داخل مراكز الشباب بالقرى

وطالب المهندس عمرو لاشين بأهمية أن يتم التركيز على دعم الأنشطة الشبابية والألعاب الرياضية داخل مراكز الشباب داخل القرى ، مع الإتجاه نحو إنشاء مجموعة من الإستادات بمختلف مدن ومراكز المحافظة لتننية مهارات الشباب ، وسيتم تسخير كافة التسهيلات لإنجاح وتنفيذ أى أفكار فى هذا الشأن بما ينعكس بالإيجاب على إستثمار طاقات الشباب بالشكل المطلوب.

إهداء درع لمحافظ أسوان

تم إهداء درع لمحافظ أسوان من شركتى إستادات للإستثمار الرياضى ومجموعة أندية سيتى كلوب تأكيداً على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين .