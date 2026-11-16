نجاح عمليتين جراحيتين دقيقتين لإستئصال الطحال لطفلين شقيقين مصابين بالثلاسيميا بمستشفى أسوان التخصصى

فى إنجاز طبى جديد يعكس تطور الخدمات الصحية المتخصصة بأسوان ، نجح الفريق الطبى بمستشفى أسوان التخصصى فى إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لإستئصال الطحال لطفلين شقيقين مصابين بمرض الثلاسيميا ، وذلك للتعامل مع تضخم الطحال والحد من تكسير كرات الدم الحمراء بما يسهم فى تقليل الإحتياج إلى نقل الدم المتكرر وتحسين حالتهما الصحية .

ويأتي ذلك فى ضوء الدعم المتواصل من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتطوير المنظومة الطبية ، وفى إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وبتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة .

تدخل جراحي بعد تقييم طبى دقيق

وأوضح الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة بأسوان بأن الطفلين كانا يحتاجان إلى نقل الدم بصورة أسبوعية ، مع معاناتهما من تضخم كبير بالطحال ، الأمر الذى إستدعى التدخل الجراحى بعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة ، وأن إستئصال الطحال يستهدف الحد من تكسير كرات الدم الحمراء ، وتقليل معدلات الإحتياج إلى نقل الدم ، مع إستمرار المتابعة الطبية لتقييم النتائج والإستجابة للجراحة .

فريق طبى متكامل وراء النجاح



وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد قنديل إستشاري جراحة الأطفال ، والدكتور هيثم جمال أخصائى جراحة الأطفال ، والدكتور أحمد حسين طبيب مقيم الجراحة ، وشارك فى التخدير الدكتور محمد سعيد إستشارى التخدير ، والدكتور أحمد أبو الحسن أخصائى التخدير ، إلى جانب فريق التمريض زينب جمال ، وعلى يوسف ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الضرغامى مدير مستشفى أسوان التخصصى .

وأكد الدكتور محمد نشأت أن نجاح التدخلين يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة ، وحرص الهيئة على التوسع فى تقديم الجراحات المتخصصة داخل منشآتها بأسوان ، وتخفيف الأعباء الصحية عن المرضى وأسرهم .

الخلاصة :

يمثل نجاح الجراحتين إضافة جديدة للخدمات الطبية المتخصصة بأسوان ، وخطوة مهمة لتحسين جودة حياة الطفلين وتقليل معاناتهما مع نقل الدم المتكرر فى إطار جهود تطوير المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة لأبناء المحافظة .