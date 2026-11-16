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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح عمليتين جراحيتين دقيقتين لإستئصال الطحال لطفلين شقيقين مصابين بالثلاسيميا بمستشفى أسوان التخصصى

جهود
جهود
محمد عبد الفتاح

فى إنجاز طبى جديد يعكس تطور الخدمات الصحية المتخصصة بأسوان ، نجح الفريق الطبى بمستشفى أسوان التخصصى فى إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين لإستئصال الطحال لطفلين شقيقين مصابين بمرض الثلاسيميا ، وذلك للتعامل مع تضخم الطحال والحد من تكسير كرات الدم الحمراء بما يسهم فى تقليل الإحتياج إلى نقل الدم المتكرر وتحسين حالتهما الصحية .

ويأتي ذلك فى ضوء الدعم المتواصل من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لتطوير المنظومة الطبية ، وفى إطار إستراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وبتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة .

تدخل جراحي بعد تقييم طبى دقيق
وأوضح الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة بأسوان بأن الطفلين كانا يحتاجان إلى نقل الدم بصورة أسبوعية ، مع معاناتهما من تضخم كبير بالطحال ، الأمر الذى إستدعى التدخل الجراحى بعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة ، وأن إستئصال الطحال يستهدف الحد من تكسير كرات الدم الحمراء ، وتقليل معدلات الإحتياج إلى نقل الدم ، مع إستمرار المتابعة الطبية لتقييم النتائج والإستجابة للجراحة .

فريق طبى متكامل وراء النجاح


وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد قنديل إستشاري جراحة الأطفال ، والدكتور هيثم جمال أخصائى جراحة الأطفال ، والدكتور أحمد حسين طبيب مقيم الجراحة ، وشارك فى التخدير الدكتور محمد سعيد إستشارى التخدير ، والدكتور أحمد أبو الحسن أخصائى التخدير ، إلى جانب فريق التمريض زينب جمال ، وعلى يوسف ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد الضرغامى مدير مستشفى أسوان التخصصى .

وأكد الدكتور محمد نشأت أن نجاح التدخلين يعكس كفاءة الفرق الطبية وقدرتها على التعامل مع الحالات الدقيقة ، وحرص الهيئة على التوسع فى تقديم الجراحات المتخصصة داخل منشآتها بأسوان ، وتخفيف الأعباء الصحية عن المرضى وأسرهم .

الخلاصة :
يمثل نجاح الجراحتين إضافة جديدة للخدمات الطبية المتخصصة بأسوان ، وخطوة مهمة لتحسين جودة حياة الطفلين وتقليل معاناتهما مع نقل الدم المتكرر فى إطار جهود تطوير المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية متقدمة لأبناء المحافظة .

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