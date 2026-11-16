بيطرى أسوان يضبط 82 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستخدام خلال حملة مكبرة

كلف علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتشديد الحملات التفتيشية على محلات الجزارة وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ، شنت مديرية الطب البيطرى حملة تفتيشية مكبرة بمدينة أسوان أسفرت عن ضبط 82 كجم من اللحوم والدواجن المخالفة .

ضبط لحوم ودواجن مخالفة وتحرير محاضر للمخالفين

وجاءت الحملة بإشراف الدكتور جمعه مكى مدير مديرية الطب البيطرى ، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، وتحت إشراف الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية .

جهود متنوعة

وشارك فى الحملة أطباء إدارة أسوان البيطرية برئاسة الدكتور صلاح إسماعيل، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، والدكتورة هالة عليان مفتش بيطرى، حيث إستهدفت محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة بنطاق مدينة أسوان .

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 82 كجم من اللحوم والدواجن، تضمنت 57 كجم دواجن، و14 كجم لحوم بقري، و12 كجم لحوم مفرومة، وذلك لمخالفتها الإشتراطات الصحية، حيث تنوعت المخالفات بين عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والغش التجارى ، وتم تحرير محضرين جنح بقسم شرطة أسوان أول، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، مع إستكمال المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم لرصد أى مخالفات.