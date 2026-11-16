اضطراب الطيران في أمريكا يمتد ليوم إضافي.. تحذير جديد للمسافرين

تواصل حركة الطيران في أمريكا مواجهة اضطرابات واسعة، مع توقعات باستمرار تداعيات الأزمة ليوم إضافي، بعد قرار السلطات وقف إقلاع الرحلات الجوية لساعات، على خلفية خلل وقع خلال أعمال تحديث أنظمة الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية.

وكانت السلطات الأمريكية تأمل في عودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد 15 نوفمبر 2026، إلا أن وزير النقل الأمريكي شون دافي أكد أن استعادة الحركة بالكامل ستحتاج إلى مزيد من الوقت، بسبب وجود طائرات وأطقم في غير مواقعها المعتادة.

إلغاء آلاف الرحلات في أمريكا

وتسببت الأزمة في إلغاء ألفي رحلة إضافية، بعدما أدى التوقف الشامل للرحلات يوم الجمعة 13 نوفمبر إلى إرباك واسع في المطارات الأمريكية، وتقطعت السبل بملايين المسافرين، بينما واجهت شركات الطيران صعوبة في إعادة الطائرات والأطقم إلى جداولها المعتادة.

وبحلول صباح الأحد، تجاوز عدد الرحلات الملغاة داخل أمريكا أو المتجهة إليها أو المغادرة منها 1880 رحلة، وفق بيانات موقع متخصص في تتبع حركة الطيران.

وتعمل السلطات وشركات الطيران على إعادة تنظيم الرحلات تدريجيًا، إلا أن تأثيرات التوقف لا تزال مستمرة بسبب تراكم التأخيرات وخروج الطائرات وأطقمها عن مواقعها المقررة.

سبب أزمة الطيران في أمريكا

وأرجع مسؤولون الاضطرابات إلى مشكلات وقعت خلال أعمال صيانة وتحديث لأنظمة الاتصالات، تضمنت استبدال أسلاك نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية عالية السرعة.

وأوضح وزير النقل الأمريكي أن أعمال التحديث تسببت في مشكلات مرتبطة بالاتصالات مع الطائرات وبيانات الرادار، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقف إقلاع الرحلات لساعات يوم الجمعة.

وتُعد هذه المرة الثانية فقط التي يصدر فيها قرار بوقف إقلاع الطائرات في المجال الجوي الأمريكي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أثار تساؤلات بشأن حالة البنية التحتية التي تعتمد عليها منظومة مراقبة الحركة الجوية.

ترامب يحمل إدارة بايدن المسؤولية

ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، محملًا إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية تدهور أوضاع قطاع الطيران والبنية التحتية المرتبطة به.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال" إن إدارة بايدن أنفقت أموالًا كبيرة دون معالجة المشكلات القائمة، واصفًا نظام الطيران بأنه قديم ومتهالك.

في المقابل، رفض وزير النقل شون دافي الدعوات المطالبة باستقالته بسبب الفوضى التي شهدها قطاع الطيران، مؤكدًا أنه تسلم بنية تحتية قديمة لمراقبة الحركة الجوية.

وأشار دافي إلى أن النظام يضم أجهزة رادار يعود تاريخ بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن مسؤولية الوزارة تشمل التعامل مع الوضع الذي تسلمته والعمل على تحديثه.

مطالب بتخصيص 50 مليار دولار

وطالب شون دافي الكونغرس بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديث بنيته التحتية، معتبرًا أن الأزمة الحالية تكشف الحاجة إلى تسريع عملية التطوير.

في المقابل، رد الديمقراطيون بأن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، كان بإمكانه اتخاذ خطوات لتحديث النظام في وقت سابق.

ومع استمرار تداعيات الأزمة، يواجه المسافرون في أمريكا احتمالات جديدة لتأخر الرحلات أو إلغائها، بينما تواصل السلطات وشركات الطيران جهودها لإعادة حركة الطيران إلى طبيعتها واستعادة جداول الرحلات المعتادة.