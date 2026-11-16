قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 3200 مهاجر إلى جزر الكناري.. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ الوطنية
قمة مشتعلة في برلين.. موعد مباراة ألمانيا وهولندا والقنوات الناقلة في دوري الأمم الأوروبية
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور
جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة ترسيخ أسس التسامح والحوار
أبو العينين: إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء العام الماضي وفرت 8 مليارات جنيه
قفزة كبيرة في أجور القطاع الخاص.. اعرف هتقبض كام وموعد التطبيق
أبو العينين: الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يفرضان تحديات جديدة.. والطاقة عالية الكفاءة أصبحت شرطا لجذب الاستثمارات العالمية
أبو العينين: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبل
برلماني: فاقد الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والسرقات يصل إلى 23%
طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنين
تعاون بين مصر واليمن في مجال تمكين المرأة
اللحوم المعلقة في مرمى النيران.. مقترح ببيعها معبأة يشعل الخلاف بين نقيب الفلاحين والجزارين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب يحيل قرارا جمهوريا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 457 لسنة 2026 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم لمشروع " دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا" بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

وكان قد افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأوضح التقرير أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز أمن الطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة تشريعية متكاملة تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.

اختصاصات رقابية جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء

وتتضمن التعديلات توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، مع تحديد الجهات المختصة بوضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة للقطاع.

كما ينص مشروع القانون على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وتعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة بالأسواق.

تشديد العقوبات ومصادرة الأجهزة المخالفة

ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات والجزاءات المالية على المخالفات، مع النص على مصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية وتحقيق الردع القانوني.

وأدخلت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، أبرزها تخفيض الحد الأدنى للعقوبة المقررة للمخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بما يمنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة وفقًا لجسامة المخالفة.

كما شملت تعديلات اللجنة استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، ومعالجة الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتحديد الضوابط الفنية للأجهزة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وتضمنت التعديلات كذلك تغيير مسمى وحدة الرقابة المقترحة إلى «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الكهرباء، وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، من خلال تطبيق معايير فنية وتنظيمية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مؤسسة الاستثمار الهولندية تقرير لجنة الطاقة والبيئة تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

عامر العمايرة يكشف مفاجأة بشأن أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر أمام تشاد

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

طقس اليوم

تحذيرات بشأن طقس اليوم.. ظاهرة خطيرة تستمر 8 ساعات وأمطار على هذه المناطق

راندا المنشاوي

هنحاول نعوض أي خطأ.. وزيرة الإسكان تعتذر على الهواء

محمد صلاح

الأموال قادمة.. رسالة محمد صلاح للاعبي منتخب الناشئين قبل كأس العالم

أسعار الدواجن

نزلت 5 جنيهات دفعة واحدة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

النبي يقرأ قبل النوم

ماذا كان النبي يقرأ قبل النوم؟.. 11 سورة قصيرة لا يعرفها الكثير

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "هيئة الدواء" تؤكد خطورة مستحضرات التخسيس غير المرخصة ومجهولة المصدر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: "هيئة الدواء" تؤكد خطورة مستحضرات التخسيس غير المرخصة ومجهولة المصدر

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس اتحاد المتاحف الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك

رئيس القابضة للمطارات

رئيس القابضة للمطارات يشارك في المنتدى العالمي للمستثمرين في البنية التحتية للطيران

بالصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

فستان البولكا دوت يتصدر المشهد.. ليلى أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية من دبي

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد
ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية من دبي.. فستان البولكا دوت يتصدر المشهد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد
طريقة عمل سلطة الخريف.. وصفة صحية ومنعشة بمكونات موسمية غنية بالفوائد

أمينة خليل تثير الجدل بفستان فالنتينو

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: أنيميا الأطفال خطر صامت يهدد المخ والمناعة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مشروع محمد الخشت.. ثورة في قلب الإعصار

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية.. كيف تعزز مصر مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتواء

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

المزيد