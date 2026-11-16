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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرعاية الصحية يلتقي شيوخ قبائل نويبع ويستمع لمطالبهم ويتفقد قافلة «رعايتك في سيناء»

رئيس هيئة الرعاية الصحية
رئيس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عددًا من شيوخ القبائل بمدينة نويبع،في إطار زيارته الميدانية لمحافظة جنوب سيناء،  للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المدينة، وبحث سبل تيسير حصول المواطنين عليها، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي حرص الهيئة على الاستجابة لمطالب الأهالي والتعامل معها، موجهًا بسرعة تلقي جميع الطلبات والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بشكل فوري، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.


واستجابةً لما طرحه شيوخ القبائل بشأن صعوبة الانتقال من مدينة نويبع إلى مستشفى نويبع للحصول على الخدمات الطبية، وجه رئيس الهيئة بتوفير سيارات لنقل المواطنين من المدينة إلى المستشفى، لتيسير وصولهم وحصولهم على الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة طبيعة الحالات واحتياجاتها، وعدم تأثر التعامل مع الحالات الطارئة.

كما وجه الدكتور أحمد السبكي بتشغيل عيادة للعلاج الطبيعي بمستشفى نويبع، بما يسهم في توفير الخدمة لأهالي المدينة وتخفيف مشقة الانتقال للحصول عليها، إلى جانب دراسة ما طرحه شيوخ القبائل بشأن احتياجات المدينة من خدمات طب الأسرة، والعمل على تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات الطبية اللازمة.

 مطالب الأهالي


ومن جانبهم، رحب شيوخ قبائل نويبع بزيارة الدكتور أحمد السبكي، مثمنين اهتمامه بالاستماع المباشر إلى مطالب الأهالي، وسرعة الاستجابة لها، والتوجيهات التي تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية بالمدينة.

كما تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية القافلة الطبية «رعايتك في سيناء» بمدينة نويبع، واطّلع على الخدمات والفحوصات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي تشمل قياس ضغط الدم ومستوى السكر، وإجراء تحليل السكر التراكمي لمرضى السكري.

وتضم القافلة طبيبًا للباطنة لمراجعة نتائج الفحوصات وتقييم الحالات وتقديم التوجيه الطبي اللازم، فضلًا عن خدمات الكشف على العيون، وتوزيع قطرات العين، وصرف الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، بما يدعم الكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة الحالات وتلبية احتياجات المواطنين الصحية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية بمحافظة جنوب سيناء، بما يدعم الوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق المختلفة وخاصة البعيدة ، من خلال الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين، والتواصل المباشر مع القيادات المجتمعية، وتوفير خدمات صحية متكاملة تيسّر حصول الأهالي عليها.

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