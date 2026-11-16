حدوتة يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية

تمكن فيلم حدوتة بطولة الفنان الكبير أحمد حلمي، من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية.

وأحتل فيلم حدوتة المركز الاول، من أصل 10 مراكز للأفلام الاعلي تحقيقًا للإيرادات في السينمات السعودية علي مدار الأسبوع الماضي.

فيلم حدوتة

فيلم حدوتةخ بطولة أحمد حلمى، أمينة خليل، ماجد المصرى، خالد الصاوى، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، مدحت تيخا ، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عبد الرحمن، اخراج مازن اشرف، انتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حدوتة»، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو رجل فقد والديه في طفولته ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف المعقدة التي تقوده إلى أخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تجسدها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة ذكرياته وكشف أسرار من ماضيه، وسط مواقف تجمع بين الضحك والتأثر.