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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مع سحب المصرية.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

جواز سفر
جواز سفر
مصطفى الرماح

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 الصادر في 16 نوفمبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1736 لسنة 2026، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاءت أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية كالتالي: 


ناصر علي السيد رمضان القاهرة 1/5/1963 النمساوية

 عمر شيرين سليمان محمد فودة القاهرة 7/3/1992 

 أحمد السيد إبراهيم محمد نصار القليوبية 10/1/1987 

 أحمد جودة عبد التواب نصار بنى سويف 19/7/1993 

هانى أحمد يوسف السيد على النجار الشرقية 8/4/1967 

 أحمد بدرى سيد حسانين أسيوط 15/11/1985 

فيبى وجيه ناشد شنودة أسيوط 18/4/1995 

 زينب عبد الودود تركى أبو المجد تركى الغربية 23/1/1973 

 الطفل/ نور الدين عثمان نور الدين عثمان صقر النمسا 19/7/2023 

الطفلة/ هيا محمد أمين عبد النبى عريان حسن العريان الشرقية 15/5/2024 الكويتية 

إيمان حسن عبد العزيز محمد أبو العلا السعودية 5/11/2004 اليابانية 

 دارين عادل عبده بشير القاهرة 9/12/1989 الألمانية 

 عايدة عمرو محمد أمين القاهرة 14/7/2001 الهولندية 

فريدة وائل محمد نبيل الدفتار الإسكندرية 11/8/1999 

نوران أحمد جمال الدين أحمد السيد الإسكندرية 24/6/1991 

 ليلى مجدى عبد الفتاح الريس الغربية 4/12/1994

 حسام فاروق رجب شلبى البحيرة 23/8/1971 

عماد عبد الناصر مصبح إبراهيم سلامة الدقهلية 1/6/1987 

الحسن عصام الدين كمال محروس أسيوط 11/3/2002 

 عمـــرو أشـــــرف رزق حســــين القاهرة 10/2/1993 

على خالد عيسى عامر القاهرة 21/6/1995 

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