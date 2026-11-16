مع سحب المصرية.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 الصادر في 16 نوفمبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1736 لسنة 2026، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاءت أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية كالتالي:
ناصر علي السيد رمضان القاهرة 1/5/1963 النمساوية
عمر شيرين سليمان محمد فودة القاهرة 7/3/1992
أحمد السيد إبراهيم محمد نصار القليوبية 10/1/1987
أحمد جودة عبد التواب نصار بنى سويف 19/7/1993
هانى أحمد يوسف السيد على النجار الشرقية 8/4/1967
أحمد بدرى سيد حسانين أسيوط 15/11/1985
فيبى وجيه ناشد شنودة أسيوط 18/4/1995
زينب عبد الودود تركى أبو المجد تركى الغربية 23/1/1973
الطفل/ نور الدين عثمان نور الدين عثمان صقر النمسا 19/7/2023
الطفلة/ هيا محمد أمين عبد النبى عريان حسن العريان الشرقية 15/5/2024 الكويتية
إيمان حسن عبد العزيز محمد أبو العلا السعودية 5/11/2004 اليابانية
دارين عادل عبده بشير القاهرة 9/12/1989 الألمانية
عايدة عمرو محمد أمين القاهرة 14/7/2001 الهولندية
فريدة وائل محمد نبيل الدفتار الإسكندرية 11/8/1999
نوران أحمد جمال الدين أحمد السيد الإسكندرية 24/6/1991
ليلى مجدى عبد الفتاح الريس الغربية 4/12/1994
حسام فاروق رجب شلبى البحيرة 23/8/1971
عماد عبد الناصر مصبح إبراهيم سلامة الدقهلية 1/6/1987
الحسن عصام الدين كمال محروس أسيوط 11/3/2002
عمـــرو أشـــــرف رزق حســــين القاهرة 10/2/1993
على خالد عيسى عامر القاهرة 21/6/1995