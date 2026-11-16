مع سحب المصرية.. السماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 الصادر في 16 نوفمبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1736 لسنة 2026، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاءت أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية كالتالي:



ناصر علي السيد رمضان القاهرة 1/5/1963 النمساوية

عمر شيرين سليمان محمد فودة القاهرة 7/3/1992

أحمد السيد إبراهيم محمد نصار القليوبية 10/1/1987

أحمد جودة عبد التواب نصار بنى سويف 19/7/1993

هانى أحمد يوسف السيد على النجار الشرقية 8/4/1967

أحمد بدرى سيد حسانين أسيوط 15/11/1985

فيبى وجيه ناشد شنودة أسيوط 18/4/1995

زينب عبد الودود تركى أبو المجد تركى الغربية 23/1/1973

الطفل/ نور الدين عثمان نور الدين عثمان صقر النمسا 19/7/2023

الطفلة/ هيا محمد أمين عبد النبى عريان حسن العريان الشرقية 15/5/2024 الكويتية

إيمان حسن عبد العزيز محمد أبو العلا السعودية 5/11/2004 اليابانية

دارين عادل عبده بشير القاهرة 9/12/1989 الألمانية

عايدة عمرو محمد أمين القاهرة 14/7/2001 الهولندية

فريدة وائل محمد نبيل الدفتار الإسكندرية 11/8/1999

نوران أحمد جمال الدين أحمد السيد الإسكندرية 24/6/1991

ليلى مجدى عبد الفتاح الريس الغربية 4/12/1994

حسام فاروق رجب شلبى البحيرة 23/8/1971

عماد عبد الناصر مصبح إبراهيم سلامة الدقهلية 1/6/1987

الحسن عصام الدين كمال محروس أسيوط 11/3/2002

عمـــرو أشـــــرف رزق حســــين القاهرة 10/2/1993

على خالد عيسى عامر القاهرة 21/6/1995