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الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الدولار واليورو بكام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين في البنوك

اسعار العملات اليوم و سعر الدولار
اسعار العملات اليوم و سعر الدولار
رشا عوني

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، تباينًا في مستويات الشراء والبيع، وفقًا لآخر التحديثات المنشورة لأسعار الصرف في البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة لتحركات الدولار والعملات الرئيسية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 53.66 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع، وفق الأسعار المنشورة اليوم، فيما سجل في بنك مصر 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي وبنك مصر

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو الأوروبي نحو 59.19 جنيه للشراء و59.37 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 59.12 جنيه للشراء و59.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 14.31 جنيه للشراء و14.35 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك مصر 14.32 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 14.61 جنيه للشراء و14.66 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 14.62 جنيه للشراء و14.64 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار اختلافات محدودة بين البنوك، وفقًا لسياسات التسعير والتحديثات المعلنة لكل بنك، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف.

أسعار العملات اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 في البنك المركزي المصري - عالم المال

سعر الدولار في البنوك اليوم الأثنين

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي CIB: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية: 53.74 جنيه للشراء، و53.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك قناة السويس: 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.76 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك QNB مصر: 53.70 جنيه للشراء، و53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي المصري: 53.72 جنيه للشراء، و53.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الإثنين | اقتصاد | جريدة الديار

سعر اليورو اليوم في البنوك 

سعر اليورو البنك الأهلي المصري: 59.23 جنيه للشراء، و59.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك مصر: 59.23 جنيه للشراء، و59.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو البنك التجاري الدولي CIB: 59.23 جنيه للشراء، و59.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك قناة السويس: 59.22 جنيه للشراء، و59.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك الإسكندرية: 59.22 جنيه للشراء، و59.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك QNB الأهلي: 59.23 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو مصرف أبوظبي الإسلامي: 59.26 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك البركة: 59.24 جنيه للشراء، و59.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو بنك فيصل الإسلامي: 59.17 جنيه للشراء، و59.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو كريدي أجريكول: 59.18 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو: سجل مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 59.26 جنيه.

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