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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يجتمع مع رئيس اتحاد المتاحف الصينية لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

خلال زيارته الحالية إلى مقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية، لافتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع جوان تشيانج (Guan Qiang)، رئيس اتحاد المتاحف الصينية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الآثار والمتاحف، وتوسيع آفاق الشراكة بين المؤسسات المعنية بالتراث الثقافي في البلدين.

وزير السياحة والآثار 

 

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية المشاركة المصرية في المعرض، معربًا عن تقديره لاختيار مصر لتكون ضيف شرف هذه الدورة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، بما يعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية بين البلدين، مشيراً  إلى التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات المصرية الصينية، وما اكتسبته من زخم كبير في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، والذي تُوِّج بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتناول الاجتماع فرص تطوير التعاون القائمة بين وزارة السياحة والآثار والجانب الصيني في العمل الأثري والمتحفي، والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإدارة مواقع التراث العالمي، وحماية الممتلكات الثقافية واسترداد الآثار، إلى جانب بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات الفنية والعلمية في أعمال الترميم وصيانة المقتنيات الأثرية وتطوير العمل المتحفي.

ومن جانبه، رحّب السيد جوان تشيانج بالوزير والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة تختارها اللجنة المنظمة لتكون ضيف شرف المعرض، تقديرًا لمكانتها الحضارية والثقافية المتميزة.

وأكد على أن مصر والصين تجمعهما حضارتان عريقتان وعلاقات تاريخية راسخة، تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف المستويات، لا سيما في ظل الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن زيارة فخامة الرئيس شي جين بينغ إلى مصر في سبتمبر الماضي شهدت تأكيدًا على أهمية الارتقاء بالتعاون بين البلدين في مجالي الثقافة والآثار وفتح آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات المتخصصة.

كما أشار إلى حرص اتحاد المتاحف الصينية على مواصلة التنسيق مع الجانب المصري، واستعداده لدعم المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات الآثار والمتاحف والترميم وتنظيم المعارض، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وقد حضر الاجتماع الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والأستاذة مريم رجائي السكرتير التاني  بسفارة جمهورية مصر العربية في بكين.

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