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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المشارك في معرض المتاحف الصينية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

افتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك كضيف شرف في الدورة الحادية عشرة من معرض المتاحف الصينية والمنتجات والتكنولوجيا ذات الصلة، الذي تستضيفه مدينة هايكو بمقاطعة هاينان بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

معرض المتاحف الصينية

ويضم الجناح المصري مجموعة متميزة من مستنسخات القطع الأثرية من إنتاج شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والتي تعكس ثراء الحضارة المصرية القديمة وتنوعها، وتسلط الضوء على عدد من أبرز المقتنيات الأثرية المعروضة بالمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والمتحف المصري بالتحرير.

وعقب الافتتاح، قام السيد شريف فتحي بجولة تفقدية داخل المعرض، برفقة السيد جوان تشيانج (Guan Qiang)، رئيس اتحاد المتاحف الصينية، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في العمل المتحفي، بما في ذلك أساليب العرض الحديثة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز إتاحة المتاحف لمختلف فئات الجمهور.

وشهدت فعاليات الافتتاح تسلُّم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، جهازًا ذكيًا لتسجيل القطع الأثرية والتعرف عليها (Smart Artifacts Registration & Identification Device)، مقدمًا إهداءً للمتحف المصري الكبير من المؤسسة الصينية للتبادل العلمي (Scientific Exchange Foundation of China).

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير عن خالص شكره وتقديره للجانب الصيني على هذه المبادرة، معربًا عن تطلعه إلى أن تمثل خطوة نحو توسيع آفاق التعاون العلمي والتكنولوجي بين المتحف المصري الكبير والمؤسسات الصينية المعنية بالتراث الثقافي، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقد حضر الافتتاح الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الحادية عشرة من المعرض تُقام تحت عنوان «المتاحف من أجل تنمية عالية الجودة: التمكين بالتكنولوجيا والتواصل مع المستقبل»، بمشاركة أكثر من 600 متحف ونحو 200 مؤسسة متخصصة في مجال التراث الثقافي، بما يتيح منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية في القطاع المتحفي.

معرض المتاحف الصينية وزير السياحة والآثار وزير السياحة الآثار متاحف

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