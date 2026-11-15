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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
أ ش أ

تستضيف القاهرة، غدا الاثنين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حول حق المؤلف والقضايا الناشئة؛ والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة المدير العام للمنظمة دارين تانج.

ويشارك في المؤتمر - الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام - نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية من مصر وعدد من دول العالم؛ لبحث مستقبل منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة.

يأتي انعقاد المؤتمر في ظل تنامي أهمية حماية حقوق المؤلفين والمبدعين، وما تفرضه التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من تحديات وفرص تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.

ومن المقرر أن تناقش جلسات المؤتمر عددا من القضايا المحورية، من بينها مستقبل منظومة حق المؤلف، ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، فضلا عن التحديات المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.

وتؤكد استضافة مصر لهذا المؤتمر دورها في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستويين الوطني والإقليمي، كما تعكس عمق الشراكة والتعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

القاهرة مصطفى مدبولي المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

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