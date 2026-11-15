بشرى لأصحاب المعاشات.. تسهيلات جديدة في تجديد بطاقات التأمين الصحي

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، عن تسهيلات جديدة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على الخدمات الصحية وخدمات التأمين الصحي، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تستهدف تخفيف الأعباء عن كبار السن وتسهيل تجديد البطاقات الصحية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن أصحاب المعاشات كانوا يحتاجون في السابق إلى تقديم برنت تأمينات، وبطاقة التأمين الصحي، وبطاقة الرقم القومي، من أجل تجديد بطاقة الخدمات الصحية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الإجراءات الجديدة اكتفت بتقديم بطاقة الرقم القومي وبطاقة التأمين الصحي لتجديد البطاقة الصحية، دون الحاجة إلى استخراج برنت التأمينات.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات يتم تطبيقها في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار قرار وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المعاشات وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية والتأمينية.