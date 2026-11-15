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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: 1330 فرصة في 9 قطاعات على خريطة مصر الاستثمارية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارا موسعا مع ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، من بينها 30 شركة هندية ناشئة، ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، لبحث فرص الاستثمار في مصر وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال.

وأكد الوزير أن استثمارات الدولة في تطوير البنية التحتية مهدت الطريق أمام توسعات الشركات الهندية، مشيرا إلى استهداف جذب جيل جديد من الاستثمارات والشراكات الهندية، مستفيدة من المزايا التنافسية والإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات في 9 من آخر 10 سنوات.

الوصول لأكثر من 110 ملايين مستهلك

ودعا الوزير الشركات الهندية إلى التوسع في السوق المصرية، التي تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك، وتتيح اتفاقياتها التجارية النفاذ التفضيلي إلى أكثر من 100 سوق حول العالم.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود تطوير بيئة الاستثمار، من خلال التحول الرقمي وتحسين جودة البيانات وتحديث التشريعات، إلى جانب إصلاحات التجارة الخارجية، التي شملت تحديث النظم الجمركية وتوفير معلومات الأسواق وتطوير خدمات الفحص والاعتماد ومساندة المصدرين، بما يعزز كفاءة وتنافسية الشركات.

وأشار الوزير إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تضم 1330 فرصة موزعة على 9 قطاعات ذات أولوية، جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وزير الاستثمار التحول الرقمي النظم الجمركية الخريطة الاستثمارية مصر الهند

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