بدون الزمالك وبيراميدز والأهلي.. مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.
وجاءت مواعيد دور الـ16 لبطولة كأس مصر كالتالي:
الأربعاء 18 نوفمبر
الجونة - الاتحاد السكندري على إستاد خالد بشارة الساعة 5 مساء
الخميس 19 نوفمبر
المصري - بترول أسيوط على إستاد السويس الجديد الساعة 5 مساء
المقاولون العرب - القناة على إستاد بتروسبورت الساعة 5 مساء
زد إف سي - سموحة على استاد القاهرة الساعة 8 مساء
الجمعة 20 نوفمبر
كهرباء الإسماعيلية - سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس الساعة 5 مساء
مع تحديد مباريات كل من في وقت لاحق:
- الزمالك - الشرقية إنبي
- الأهلي - منتخب السويس بتروجت
- بيراميدز - البنك الأهلي