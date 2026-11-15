تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، خطابًا من اتحاد الكرة، يتضمن نقل مباراة الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، من ملعب هيئة قناة السويس.

نقل مباراة سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

وبحسب الخطاب، تقرر إقامة المباراة على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدلًا من ستاد هيئة قناة السويس الذي يشهد إجراء أعمال صيانة، حيث تُقام المباراة يوم 20 نوفمبر الجاري، في تمام الخامسة مساءً.

وتأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بنتيجة 3-2 في دور الـ32.