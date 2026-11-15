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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد واقعة اختناق طفلة.. الطريقة الصحيحة لتقديم البرتقال حسب عمر الطفل

الطريقة الصحيحة لتقديم البرتقال حسب عمر الطفل
الطريقة الصحيحة لتقديم البرتقال حسب عمر الطفل
هاجر هانئ

أثار منشور متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك حالة من الحزن والتعاطف، بعد تداول تفاصيل وفاة طفلة صغيرة إثر تعرضها للاختناق أثناء تناول فص البرتقال.

كتبت منى شعبان، إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي:"اللهم اكفنا شر فواجع الأقدار."

تابعت:"خدوه بالكم يا جماعة البنوته الجميله دي صحبه بنت اختي توفت وهي بتاكل فص برتقال والفص وقف في زورها وتوفت ومن الصدمه ولدها جاله سكته قلبيه وتوفاه بعدها بنص ساعة تقريبا الرجاء الدعاء لهما،اشرف الزناتي، رغد اشرف."
وطالبت منى شعبان متابعيها بالدعاء للطفلة ووالدها:"«اللهم اغفر لهما وارحمه،ما  وعافهم  واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

 اختناق طفلة بسبب البرتقال

متى يمكن للأطفال تناول البرتقال؟


يمكن إدخال البرتقال بمجرد أن يكون الطفل جاهزا لبدء المواد الصلبة، والذي يبلغ عمره عموما حوالي 6 أشهر.


كيف تقدم البرتقال للأطفال؟


يتطور كل طفل على جدوله الزمني الخاص، والاقتراحات حول كيفية قطع أو إعداد أطعمة معينة هي تعميمات لجمهور واسع. 
عمره 6 أشهر +:
قدم شرائح البرتقال المهروسة مع الغشاء وإزالة أي بذور، والذي يجب أن تتم إزالة الغشاء والبذور بالفعل. لتسهيل تناول الفاكهة على الطفل، فكر في تقديم البرتقال المهروس فوق الأطعمة القابلة للتناول مثل الزبادي. تذكر أن شرائح الحمضيات الصغيرة الأخرى المتبقية في غشاءها يمكن أن تكون خطر الاختناق.
يبلغ من العمر 9 أشهر +:
اقطع الجزء العلوي من البرتقال وارفع كل جزء من كل جيب غشاء وقدمه كقطع صغيرة الحجم. تذكر أن شرائح الحمضيات الصغيرة الأخرى المتبقية في غشاءها يمكن أن تكون خطر الاختناق، لذلك عندما تكون في شك، قم بإزالة الفاكهة من الغشاء.
18 شهرا +:
إذا كنت تشعر بالراحة مع مهارات المضغ والبلع لدى الطفل، ففكر في تقديم شرائح البرتقال مقطعة إلى النصف، مع تسليم الغشاء. بمجرد أن يثبت الطفل أنه يستطيع مضغ هذه القطع، فكر في العمل على شرائح البرتقال بأكملها، وتدريب الطفل على أخذ اللدغات (بدلا من ظهور الجزء بأكمله في فمه). بالطبع، يمكنك أيضا الاستمرار في تقديم قطع صغيرة الحجم من الأجزاء مع إزالة الأغشية وأقسام كبيرة من البرتقال على القشرة لممارسة العض والتمزق. في سن الثانية تقريبا، قد تجد أن الأطفال مستعدين لتعلم كيفية تقشير البرتقال بأكمله، وهو نشاط رائع للمهارات الحركية الدقيقة.

هل يشكل البرتقال خطر الاختناق للأطفال؟


نعم. شرائح الحمضيات (إذا تركت في الغشاء المحيط) لها نهايات صغيرة مدببة واتساق مختلط وزلق، وهي صفات تزيد من خطر الاختناق. لتقليل المخاطر، قم بإعداد وتقديم البرتقال  بطريقة مناسبة للعمر. كما هو الحال دائما، تأكد من خلق بيئة طعام آمنة والبقاء في متناول الطفل أثناء وقت الوجبة. 
 

الطريقة الصحيحة لتقديم البرتقال حسب عمر الطفل


 

البرتقال الحمضيات الاختناق الفاكهة

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