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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

​رئيس المجلس الأوروبي السابق: الإمام الطيب رمز أخلاقي عالمي يزن كلماته بميزان المسئولية التاريخية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة

​قال شارل ميشيل، الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق، خلال مقاله المنشور ضمن كتاب «في محراب الإمام الطيب» بمناسبة بلوغ فضيلة الإمام الطيب سن الثمانين عامًا، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يبرز بوصفه أحد الأصوات الدينية النادرة القادرة على مخاطبة الوجدان الإنساني.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر يجمع بين العمق الديني، والاتزان الأخلاقي، والبصيرة السياسية دون الوقوع في فخ التبسيط أو الشعبوية، ليكون رمزًا روحيًا وأخلاقيًا يصغي قبل أن يتكلم، ويفكر قبل أن يصدر الحكم، ويزن كلماته بميزان المسؤولية التاريخية.  

واستحضر الرئيس الأسبق للمجلس الأوروبي خلال مقاله المعنون بـ«الإمام الأكبر: صوت الاعتدال والسلام في عالم منقسم»، انطباعاته خلال لقائه بالإمام الأكبر في مشيخة الأزهر الشريف برفقة أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، مؤكدًا أنه لم يلتق رجل دين تقليديًا، بل وجد حضورًا فكريًا أكثر نضجًا واتساعًا وإدراكًا لتعقيدات اللحظة العالمية، وحديثًا متحررًا من الانفعال، راسخًا في المعرفة، ومشحونًا بإحساس عميق بثقل الأمانة، يسعى إلى صيانة الإنسان وحماية رسالة الأديان وإعادتها إلى مقاصدها الكبرى حين يُنزع عنها سوء الاستخدام.  

​وأشاد شارل ميشيل بقدرة الإمام الأكبر على مخاطبة الغرب وأوروبا بلغة لا تقوم على الدفاعية أو الاتهام، بل على الشراكة الحقيقية، ومواجهة الجماعات التي تفرغ النصوص من سياقها الأخلاقي لتبرير العنف والتطرف والإقصاء، مؤكدًا أن فضيلته قدم للإسلام صورة عقلانية متصالحة مع الحداثة، ومنفتحة على التعددية، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع القيم الإنسانية المشتركة.  

​ولفت شارل ميشيل إلى المبادرة التاريخية للإمام الأكبر التي تجسدت في توقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» عام 2019م في أبوظبي بالشراكة مع البابا الراحل فرنسيس، موضحًا أنها لم تكن مجرد نص بل إعلانًا أخلاقيًا جريئًا وشجاعة استثنائية واجهت التيارات المتشددة، ومؤكدًا أن خيار الإمام الأكبر تجسدت فيه القدرة على اتخاذ القرار الصعب حين يكون مكلفًا. 

​وأوضح شارل ميشيل في ختام مقاله أن شهادته تأتي إقرارًا بأن الأديان -حين تُستعاد قيمها المشتركة في ضوء الحكمة- تمثل قوة سلام لا وقود صراع، مشددًا على أن العالم لا يزال بحاجة إلى أصوات تُذكّر بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن الأخوة ليست ترفًا أخلاقيًا، بل شرطٌ أساسي لبقاء الإنسانية ذاتها.

شارل ميشيل المجلس الأوروبي بلجيكا شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب

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