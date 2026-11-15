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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة كفاءة التشغيل وجودة المياه

مياه الشرب
مياه الشرب
منار نور

أجرى المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية بمحطة مياه جزيرة الدهب، لمتابعة سير العمل بمنظومة التشغيل، والوقوف على معدلات الإنتاج، والاطمئنان على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

ووجه رئيس الشركة بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أساليب التشغيل القياسية، والانتظام في تنفيذ برامج الصيانة الوقائية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المحطة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار المهندس وليد سعيد إسماعيل إلى أن محطة مياه جزيرة الدهب تبلغ طاقتها التصميمية 725 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 2.5 مليون نسمة بمناطق المنيب وساقية مكي والعمرانية والهرم وفيصل وأجزاء من مدينة الجيزة، لافتًا إلى حصول المحطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM)، إلى جانب حصول معملها على شهادة الأيزو الدولية، بما يعكس تطبيق منظومة متكاملة لضمان جودة مياه الشرب.

كما تابع رئيس الشركة المراحل النهائية لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي، واطلع على مستجدات التنفيذ وموقف الأعمال، موجهًا بسرعة الانتهاء منها وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أن المتابعة الميدانية المستمرة تستهدف الوقوف على كفاءة منظومة التشغيل، وتقييم الأداء، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين.

مياه الشرب الصرف الصحي وليد سعيد

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