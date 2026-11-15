بعد استهداف مكة المكرمة.. التحالف يعلن تدمير طائرة مسيّرة في المدينة المنورة

أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في منطقة المدينة المنورة، في تطور يأتي وسط تصاعد التهديدات الأمنية التي تستهدف مناطق داخل المملكة العربية السعودية.

ووفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء تركي المالكي، فإن القوات تمكنت من رصد الطائرة المسيّرة والتعامل معها وتدميرها، في إطار الإجراءات الدفاعية الرامية إلى حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

ويأتي ذلك في أعقاب تطورات أمنية مرتبطة باستهداف منطقة مكة المكرمة، بما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة في ظل استمرار التهديدات والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.