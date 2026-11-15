ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر

تقدم المستشار مرتضى منصور، بـ 12 بلاغا إلى النائب العام اليوم ضد أحمد عبده ماهر، اتهمه خلالها بارتكاب جرائم ازدراء الأديان وانتحال صفة مستشار.

بلاغات للنائب العام ضد أحمد عبده ماهر

أكد مرتضى منصور في بلاغاته أن المشكو في حقه نشر 12 فيديو تضمنت إساءة للدين الإسلامي والتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة، من بينهم الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فضلًا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع.

التشكيك في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية

وأضاف أن البلاغات تضمنت اتهامات بالتشكيك في آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، والإساءة إلى الأئمة الأربعة ومؤسسة الأزهر الشريف وعلمائه، معتبرًا أن تلك الوقائع تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

مواد معاقبة الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان السماوية

وأوضح منصور أنه استند في بلاغاته إلى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تتعلق باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان السماوية، وانتحال صفة مستشار، استنادًا إلى المادة 155 من قانون العقوبات.