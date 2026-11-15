استعدادًا لمونديال 3×3.. تدريبات مشتركة تجمع منتخبي مصر والسعودية لسلة الكراسي المتحركة

خاض منتخبا مصر والسعودية لكرة السلة على الكراسي المتحركة تدريبات مشتركة، في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3، التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي التدريبات المشتركة ضمن برنامج إعداد المنتخبين المصريين للرجال والسيدات، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، وزيادة معدلات الاحتكاك واكتساب الخبرات قبل انطلاق المنافسات العالمية.

وأعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي مصر قائمتيهما المبدئيتين استعدادًا للبطولة، حيث ضمت قائمة السيدات كلًا من: عزة سيد، آية جابر، جنات فؤاد، حور علي، ملك غانم، آيات أحمد، زهراء أبو زيد وعبير مصطفى.

فيما ضمت القائمة المبدئية لمنتخب الرجال 11 لاعبًا، هم: أشرف زغلول، ربيع حسني، محمد فرج، توبة مجدي، محمد محمد حسب النبي، أحمد صلاح، أحمد عصام، أحمد فتحي، زياد عبد الرحيم، مصطفى محمد ومؤمن أبو رواش.

ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، بينما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.

ويواصل المنتخبان استعداداتهما خلال الفترة المقبلة، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل خوض منافسات كأس العالم، وسط طموحات بتقديم ظهور قوي يليق بكرة السلة المصرية على الكراسي المتحركة.