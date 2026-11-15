محمد صلاح عبدالفتاح: مشاركة حكم الأهلي وبيراميدز في المونديال ليس مقياسا

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي على عدم صحة الحكم على أداء الحكم السلفادوري إيفان بارتون، المختار لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم 23 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد.. اختيار الحكم السلفادوري جاء بعد المستوى الفني الذي به حكم مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف : تعذر الاتفاق مع حكام كأس العالم الأخير من قارة أوروبا كان سبب اختيار لجنة الحكام المصري للسلفادوري لمباراة الأهلي وبيراميدز.

وأردف : مسألة مشاركته في كأس العالم الأخيرة ليس مقياسا على قوته بدليل أن المونديال يعتبر الأسوأ تحكيميا بشهادة العالم أجمع وشهد عدد من الأخطاء التحكيمية والجدلية.

وواصل : لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم اعترفت بأن نسخة مونديال 2026 شهدت أخطاء ولكن نتمنى ظهور السلفادوري بأفضل صورة حتى وأن لم يكن هناك محاسبة وتحليل لأداءه كما صرح رئيس لجنة الحكام المصري.

وأوضح : طبيعة اللعب في الدوري السلفادوري قوية مقارنة بالدوري المصري نتيجة القوه البدنيه العاليه للاعبي السلفادور وبالتالي الحكم سيسمح بالالتحامات القويه ولن يحسب كل لمسه

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا: على اللاعبين التركيز فقط في ادائهم لأن الاعتراضات لن تجدي من الامر شيءٍ.