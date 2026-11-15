قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 297 مليون جنيه.. وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل
إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص مع توكتوك بطريق الإسماعيلية بورسعيد
اختطاف داخل صندوق ثلاجة وإلقاء جثة في البحر.. ماذا فعل الموساد لكشف مصير طيار إسرائيلي؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد وطني

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعكس رؤية الدولة الواضحة نحو بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدًا بالمؤشرات الطموحة التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وأكد "محمود"، في بيان، أن استهداف معدل نمو يصل إلى ٥,٤% واستثمارات كلية تبلغ ٣,٧ تريليون جنيه يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية، ويدل على جدية الدولة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، موضحًا أن الربط بين هذه الخطة وبين تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية يؤكد التزام القيادة السياسية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا وقائدًا لعملية النمو الاقتصادي.

 الأولويات الحقيقية للمواطن

وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧ - ٢٠٣٠) يضع يده على الأولويات الحقيقية للمواطن، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على التنمية الصناعية والتشغيل وخلق فرص عمل مستدامة ترفع من مستوى المعيشة، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بضرورة التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني وميكنة الخدمات العامة، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين في الداخل والخارج، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد على أهمية ملف تأهيل الكوادر البشرية وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، موضحًا أن الشراكة مع المؤسسات العالمية مثل "لينكد إن" تمثل خطوة نوعية لتحديث الجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

وشدد على أن استضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتوازي مع توجيهات الرئيس السيسي بابتكار آليات تمويلية جديدة لمشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، ستسهم بشكل فعال في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب الجيل الديمقراطي البرنامج الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

انطلاق تصوير «ونس».. أحمد والي ينضم إلى أحمد داود في سباق دراما رمضان 2027

أنطوان زند

أنطوان زند: زوجتي سندي ونحتفل بعيد زواجنا الستين

أنطوان زند

موزع سينمائي: مصر تمتلك 331 شاشة عرض وهذا لايتناسب مع عدد سكانها

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد