مؤتمر "تجديد الفكر: الطريق إلى بناء الوعي" بمكتبة الإسكندرية

تنطلق غدًا أعمال مؤتمر "تجديد الفكر: الطريق إلى بناء الوعي" الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.



وسيتحدث في الجلسة الأولى بعنوان "تجديد الفكر: آفاق وتحديات" الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية.



مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

يدير الجلسة الإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم المؤتمر كل من الدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والسيدة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



ودعا للمشاركة في المؤتمر نحو مائتين وخمسين من المثقفين وقادة الفكر والإعلاميين وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي. ويأتي انعقاد المؤتمر في ضوء اهتمام المؤسستين الشريكتين ببناء الإنسان، والتأكيد على أهمية بناء الوعي للمواطن المصري خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المجتمع، وتطلعات المصريين لبناء دولة حديثة تسودها قيم التسامح والمواطنة والتنوع.



ومن المنتظر، أن تستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الثلاثاء، ويشمل جلستين تتناول الأولى التعليم وتكوين العقل النقدي، ويتحدث فيها عدد من الخبراء في مجال التعليم، وتناقش الجلسة الثانية صناعة الدراما وتشكيل الوعي.