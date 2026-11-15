موزع سينمائي: مصر تمتلك 331 شاشة عرض وهذا لايتناسب مع عدد سكانها

كشف الموزع السينمائي أنطوان زند عن التحولات التي شهدها سوق السينما في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى التطور الملحوظ في حجم الإيرادات وعدد دور العرض، رغم التحديات التي لا تزال تواجه السوق، وفي مقدمتها القرصنة وقلة عدد الشاشات مقارنة بالكثافة السكانية.

واستعرض زند، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إحصائيات سوق السينما العربية لعام 2025، موضحا أن مصر تمتلك نحو 331 شاشة عرض سينمائي فقط، وهو رقم لا يتناسب مع عدد سكانها، خاصة عند مقارنته بدول عربية أخرى مثل السعودية والإمارات، حيث يصل عدد الشاشات في كل منهما إلى نحو 600 شاشة.

حزن أنطوان زند

وأعرب زند عن حزنه إزاء إغلاق عدد كبير من دور العرض التاريخية، مستعيدا ذكرياته مع سينما أوبرا الواقعة عند نفق الأزهر، وسينما ريفولي المقابلة لمحكمة القاهرة، إلى جانب دور العرض التي كانت تزين شوارع عماد الدين والألفي، وشكلت جزءا أصيلا من ذاكرة السينما المصرية.

وأشار إلى أن خريطة دور العرض في مصر شهدت تغيرا كبيرا على مدار السنوات الماضية، بعدما كانت السينمات القديمة تحتل مكانة أساسية في المشهد الثقافي والترفيهي، لافتا إلى أن طبيعة الحياة نفسها تغيرت، وكذلك الجمهور والظروف المناخية، وهو ما انعكس على شكل سوق العرض السينمائي.