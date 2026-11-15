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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرق شاب في فرع النيل بالمنوفية

الواقعة
الواقعة

==شهدت قرية الفرعونية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية اليوم واقعة غرق شاب أثناء استحمامه بفرع النيل المار بمحافظة المنوفية

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه بفرع النيل في قرية الفرعونية التابعة لدائرة المركز. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربية إسعاف وقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال جثمان الشاب يوسف الفار ابن قرية سمادون التابعة لدائرة المركز، وتم نقل جثمان الشاب الي ثلاجة مستشفى أشمون تحت تصرف النيابة العامة

المنوفية محافظة المنوفية غرق شاب الفرعونية

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