محافظ المنوفية يخصص قطعة أرض أملاك دولة بالباجور لإقامة مجمع عيادات شاملة لخدمة المواطنين

أعلن اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 576 م2 بمدينة الباجور، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي “بالمجان”، لاستغلالها في إقامة مجمع عيادات شاملة للتأمين الصحي لخدمة المنتفعين وتلبية احتياجاتهم.

يأتي هذا القرار إنطلاقاً من حرص وإهتمام محافظ المنوفية في تقديم الدعم اللازم لمنتفعي التأمين الصحي، وذلك من خلال التوسع في إقامة عيادات إضافية تساهم في التيسير علي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية على أكمل وجه وتساهم في تخفيف العبء عن كاهلهم.

وشمل القرار التأكيد على سرعة إنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وأكد محافظ المنوفية استمرار اتخاذ العديد من القرارات الجادة والحلول غير التقليدية وتحقيق التكامل وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة لتوفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.