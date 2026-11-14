الحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته عروسة المنوفية بالإعدام شنقاً

قضت محكمة استئناف السادات بالحكم على المتهم بقتل زوجته كريمة عروسة المنوفية بالإعدام شنقاً بعد اخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في ثاني جلسات الحكم بعد استئناف النيابة العامة

وقد قضت الجلسة الأولي بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي بعد استئناف النيابة العامة على الحكم بـ15 عام قد قضة جنايات شبين الكوم في جلسات سابقة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز قويسنا يفيد بوصول زوجة مقتولة في قرية ميت برة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم القبض على الزوج المتهم

وتبين مقتل الزوجة كريمة التي تبلغ من العمر 20 عام والتي كانت متزوجة منذ 4 شهور، والتي عرفت إعلامياً فيما بعد بعروس المنوفية، وتحولت القضية من جنايات شبين الكوم إلى مستئنف السادات بعد استئناف النيابة العامة