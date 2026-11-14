محمد أحمد حسن يوجه رسالة لنجوم الموسم الثاني من «دولة التلاوة»: سيروا ونحن خلفكم ندعمكم

أعرب الشيخ محمد أحمد حسن، نجم الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة»، عن سعادته بانطلاق الموسم الثاني من البرنامج، مشيدًا بالمواهب المشاركة في الحلقة الافتتاحية، وموجهًا رسالة دعم وتشجيع لهم لمواصلة مشوارهم في تلاوة القرآن الكريم.

واستعرض محمد أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أبرز المشاركين في الحلقة الأولى، مشيدًا بأداء كل من إبراهيم الكحلاوي وعبد الرحمن فرج والسيد عزت راشد ونور الريس والشيخ عوض الفردي وأيمن علام وعبد الرحمن الدشناوي وعبد الرحمن أبو الفايد، كما أثنى على تنوع مواهبهم واختلاف مدارسهم في التلاوة.

ووجه رسالة إلى نجوم الموسم الثاني قائلًا: «نأمل أن تكونوا امتدادًا للمواهب المصرية الصاعدة التي تتلألأ في سماء دولة التلاوة، فسيروا ونحن خلفكم نشجعكم وندعمكم، نستمع إليكم ونستمتع بكم»، كما وجه الشكر إلى الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، على دعمه للمواهب القرآنية المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والأمان.