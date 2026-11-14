لحماية الشباب من الديون..مقترح برلماني بإنشاء صندوق لإنقاذ المشروعات المتعثرة

طالب المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، بإطلاق مبادرة وطنية لإنشاء منظومة تأمين ضد تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والجهات المعنية بتمويل المشروعات، بما يوفر شبكة أمان حقيقية للشباب وأصحاب المشروعات، ويحميهم من مخاطر الخسارة والتعثر الناتجة عن الظروف الاقتصادية الطارئة والخارجة عن إرادتهم.

وأكد المنزلاوي أن الخوف من الفشل وفقدان رأس المال وتحول القروض إلى أعباء وديون تهدد مستقبل الأسرة يمثل أحد أهم العوائق أمام اتجاه الشباب إلى العمل الحر وإقامة مشروعات إنتاجية، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بالانتقال من مجرد إتاحة التمويل إلى توفير منظومة متكاملة تحمي المشروع منذ تأسيسه وحتى استقراره وتحقيقه الأرباح.

وقال " المنزلاوى " فى تصريحات له : إن تشجيع الشباب على الاقتراض وإقامة المشروعات لا ينبغي أن ينفصل عن توفير ضمانات تحميهم من تقلبات الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الطلب والأزمات المفاجئة، مؤكداً أن المشروع الصغير ليس مجرد قرض تمنحه البنوك، وإنما استثمار في مستقبل شاب وأسرة وفرصة عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مقترحات برلمانية لحماية المشروعات المتعثرة

وطرح عضو مجلس الشيوخ أمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن المهندس محمد المنزلاوى أربع آليات مبتكرة لتنفيذ المبادرة وهى :

أولاً: إنشاء صندوق وطني للتأمين ضد تعثر المشروعات يشارك في تمويله القطاع المصرفي وشركات التأمين والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة، مع تخصيص مساهمة تأمينية محدودة تتناسب مع حجم التمويل وطبيعة النشاط، لتغطية جزء من الالتزامات التمويلية عند التعثر القهري المثبت، وفق ضوابط واضحة.

ثانياً: إطلاق نظام الإنذار المبكر للمشروعات المتعثرة من خلال منصة رقمية تربط البنوك والجهات الممولة بأصحاب المشروعات، وترصد مؤشرات تراجع المبيعات أو التدفقات النقدية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل تحول المشكلة إلى تعثر كامل أو توقف النشاط.

ثالثاً: تطبيق نظام إعادة إحياء المشروع بدلاً من تصفيته بتشكيل فرق متخصصة تضم خبراء ماليين وتسويقيين وفنيين لدراسة أسباب التعثر، ووضع خطط إنقاذ وإعادة هيكلة الديون وجدولة الأقساط، وتقديم استشارات إدارية وتسويقية دون تحميل صاحب المشروع أعباء إضافية خلال فترة الإنقاذ.

رابعاً: إنشاء ضمانة تمويلية مشتركة بين الدولة والبنوك تتحمل بموجبها جهة الضمان نسبة محددة من مخاطر التمويل، بما يشجع البنوك على التوسع في إقراض المشروعات الصغيرة والشباب، مع ربط استمرار التغطية التأمينية بالتزام صاحب المشروع بخطة الإصلاح والتشغيل وعدم وجود مخالفات أو تلاعب.

وأشار " المنزلاوي " إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تحقق نقلة نوعية في فلسفة تمويل المشروعات الصغيرة، من خلال تشجيع الشباب على خوض تجربة الاستثمار والإنتاج، وتقليل مخاوف البنوك من مخاطر الإقراض، والحد من انتقال المشروعات المتعثرة إلى دائرة الإفلاس والتصفية، فضلاً عن الحفاظ على فرص العمل ورؤوس الأموال التي تم ضخها بالفعل في الاقتصاد.

وشدد على ضرورة صياغة منظومة وطنية مفتوحة أمام جميع البنوك العامة والخاصة، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وشركات التأمين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع دراسة الاستفادة من خبرات صندوق ضمان مخاطر الائتمان القائم.

مؤكداً أن نجاح المبادرة يتطلب وضع معايير عادلة للفصل بين التعثر الناتج عن ظروف قهرية أو متغيرات السوق، وبين التعثر المتعمد أو سوء الإدارة أو إساءة استخدام التمويل، حتى تصل الحماية إلى مستحقيها ولا تتحول إلى باب لإهدار أموال البنوك أو تحميل الدولة مخاطر غير محسوبة.

كما أكد على أن الاقتصاد لا يحتاج فقط إلى شباب يمتلكون أفكاراً ورؤوس أموال، وإنما يحتاج أيضاً إلى منظومة تمنحهم الثقة في الاستمرار عند مواجهة الأزمات، قائلاً: «لا نريد أن يتحول حلم شاب بإقامة مشروع إلى كابوس من الديون والملاحقات بسبب ظروف لم يكن طرفاً فيها.. تأمين المشروع هو تأمين على مستقبل صاحبه وأسرته، وحماية للاستثمار والإنتاج وفرص العمل .