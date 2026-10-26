فرصة جديدة للمشروعات المتعثرة.. شروط التمويل لإعادة التشغيل

وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة، عدة ضوابط وشروط للحصول على التمويل اللازم لإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الإنتاج، فضلًا عن دعم فرص العمل والحد من تعثر المشروعات وخروجها من السوق.



يأتي ذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تجاوز التحديات المالية واستعادة نشاطها،

حالات تعثر المشروعات



وتنص المادة (18) منه على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:



إذا أشهر إفلاسه .

ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:

1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .