مصطفى بكري: مجلس النواب يقول كلمته اليوم بشأن تفويض الرئيس السيسي لإرسال قوات في مهمة دفاعية بالسعودية

أكد النائب مصطفى بكري أن مجلس النواب المصري يقول كلمته، اليوم، بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال القوات المسلحة المصرية في مهمة دفاعية على أراضي المملكة العربية السعودية، للتنسيق مع القوات السعودية في التصدي للهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي.

وقال بكري إن مصر تدافع عن أمنها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مستشهدًا بمقولة والي مصر الأسبق محمد علي: «أمن مصر يبدأ جنوبًا من منابع النيل»، متسائلًا: «كيف يتجاهل البعض الحقيقة التي تقول إن أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر هو أمن مصري مشترك مع الدول المتشاطئة؟».

وأضاف أن قناة السويس لن تظل رهينة في يد تيار وصفه بأنه أداة لإيران، مشيرًا إلى أن الذين يطالبون مصر بالتخلي عن أمنها لديهم أهدافهم، ومؤكدًا ضرورة إدراك أن أمن مصر من أمن السعودية، والعكس صحيح.

وشدد بكري في تويتة على موقع اكس على أن أي ضرر يصيب أرض الحرمين الشريفين يصيب مصر، بل والعالم الإسلامي بأكمله، لافتًا إلى أن مصر معنية بأمن اليمن، وأعلنت أكثر من مرة دعمها للشرعية ممثلة في الرئيس الدكتور رشاد العليمي.

واختتم النائب مصطفى بكري بالتأكيد على أن أمن الدول الثلاث، مصر والسعودية واليمن، متشابك ومرتبط.