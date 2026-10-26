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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل زراعة الشيوخ: الأمن المائي المصري خط أحمر ورسائل الرئيس السيسي حاسمة في حماية حقوق الوطن

النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ
النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن رسائل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه تحمل تأكيدا واضحا على ثوابت الدولة المصرية في حماية أمنها المائي، والتمسك بحقوق الشعب المصري، بالتوازي مع دعم التعاون والتنمية المشتركة بين دول حوض النيل.

وقال إن تأكيد فخامة الرئيس السيسي أن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر، يعكس حسم الموقف المصري تجاه قضية تمثل أولوية استراتيجية وأمنية، وترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن أهمية رسائل فخامة الرئيس تكمن في الجمع بين الحزم في حماية الحقوق المصرية والانفتاح على الحوار والتعاون، مؤكدا أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية، لكنها تتمسك بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم الإضرار بمصالح الدول الأخرى أو المساس بأمنها المائي.

وأضاف أن دعوة فخامة الرئيس إلى الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور بشأن المشروعات المائية تمثل نهجا عمليا لبناء الثقة وتعزيز الشراكات، بعيدا عن الإجراءات الأحادية وفرض الأمر الواقع.

وأشار النائب جمال أبو الفتوح، أهمية أسبوع القاهرة للمياه باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات ومواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، لافتا إلى ضرورة مواصلة جهود ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم الري وتنمية الموارد المائية، خاصة أن النيل يجب أن يظل مصدرا للتعاون والاستقرار والتنمية المشتركة، مع الحفاظ الكامل على حقوق مصر المائية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه الدولة المصرية دول حوض النيل الشعب المصري

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