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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تكريم الرئيس السيسي.. فريق حلم يروي رحلة التتويج بكأس العالم لذوي الإعاقة

فريق حلم
فريق حلم
محمد كمال

أكدت آمنة الساعي، رئيسة مؤسسة «حلم»، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء فريق المؤسسة خلال الاحتفالية الختامية لمنتدى مصر 2026 يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعكس الاهتمام المتزايد بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق طموحاتهم.

تكريم الرئيس السيسي لأبطال فريق حلم رسالة اهتمام حقيقية بذوي الهمم

وقالت الساعي، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، موفد قناة «إكسترا نيوز»، إن التكريم يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الاهتمام بذوي الهمم باعتباره أولوية أساسية، وليس مجرد قضية جانبية، مشيرة إلى أن تكريم الفريق يتجاوز أعضائه ليمنح الأمل لكل شخص يسعى إلى تحقيق أحلام كبيرة.

وأضافت أن الرياضة تسهم في تغيير نظرة المجتمع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات الذهنية، مثل التوحد ومتلازمة داون، موضحة أن نجاح أعضاء الفريق يبرز قدراتهم وإمكاناتهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب محمود، أحد أعضاء الفريق، عن سعادته بتكريم الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الفريق بدأ بحلم صغير، ثم تطلعت طموحاته إلى آفاق أكبر مع كل مباراة، بفضل روح التعاون والعمل الجماعي بين أعضائه.

وأشار اللقاء إلى نجاح فريق «حلم» في حصد لقب كأس العالم لذوي الإعاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 54 دولة، إلى جانب الفوز بجائزة الروح الرياضية، في إنجاز يعكس إصرار أعضائه وقدرتهم على المنافسة وتحقيق النجاحات الدولية، ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.
 

مؤسسة حلم السيسي منتدى مصر 2026 ذوي الهمم

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